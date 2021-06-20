У Харкові помічник нардепа Куницького зі "Слуги народу" підстрелив чоловіка

У Харкові на парковці 19 червня трапилась стрілянина. Помічник нардепа Олександра Куницького Дмитро Ніконов вистрелив з травматичної зброї.

Відомо, що чоловік, з яким трапилась суперечка, отримав поранення у ногу. Дмитро Ніконов каже, що він захищався.

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Стрілянина за участі помічника нардепа

Інцидент трапився орієнтовно о 20:30 на Новоолександрівській вулиці, а саме на стоянці біля зарядної станції електромобілів фірми "Автоентерпрайз", частиною якої володіє Ніконов.

Помічник нардепа розповів, що попросив незнайомого водія відігнати авто.

"Попросив його перепаркувати машину від зарядки, а він мене вдарив в обличчя. Я відбіг від нього, стріляв у землю, він набіг пальцем на резинову кулю, тому що я зробив три постріли і казав "не підходь". Він все одно хотів атакувати. Не знаю, що він хотів робити, але він наближався до мене", – розповів Ніконов.

Стрілянина у Харкові: дивіться відео

Дмитро Ніконов підтвердив, що стріляв. Натомість травмований чоловік каже, що відмовився переставляти машину на прохання Ніконова.

"Він (Ніконов – 24 канал) обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей та почав на мене нападати. Я почав на нього наступати, він дістав пістолет, зарядив – отримав у голову. Боячися за своє життя, я вдарив, бо думав що він зараз застосує пістолет. Думаю, зараз впаде і може "протверезішає" чоловік. І він тоді почав стріляти. Перший раз він промахнувся, друга куля потрапила в ногу", – розповів чоловік.

Звідки у Ніконова зброя

Дмитро Ніконов розповів, що зброя його. Він має журналістський дозвіл на її володіння. У громадські організації оприлюднили фото пістолету за дозволу на зброю.



Ймовірні документи Ніколенка / Скриншот з відео Антикорупційного блоку учасників АТО

У коментарі "Суспільному" поліція Харківщини повідомила, що провадження за фактом стрілянини ще не відкривали.

Останні стрілянини в Україні: коротко