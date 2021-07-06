У Харкові посадили в СІЗО соратника депутата Киви Олега Ширяєва
Джерело:Суспільне
Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора щодо арешту лідера організації "Патріоти за життя" Олега Ширяєва. Його взяли під варту на 8 діб без права внесення застави. Адвокат чоловіка назвав таке рішення незаконним.
Про це приблизно о 10:30 годині 6 липня повідомили журналісти із зали суду. Рішення ухвалив суддя Геннадій Зуб.
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Що сказав адвокат Ширяєва
Суддя зазначив, що повний текст ухвали оголосять на засіданні до 8 липня. Чоловіка взяли під варту на 8 днів, оскільки саме стільки має тривати досудове розслідування.
Щодо суті ухвали можу сказати, що вона незаконна, в будь-якому випадку буде оскаржена до апеляційного суду... Слідство повинно було довести, що підозрюваний ухиляється, не з'являвся, однак доказів таких у справі ми не побачили,
— сказав адвокат обвинуваченого Дмитро Попов.
Він також додав, що Ширяєв являвся та відповідав на виклики правоохоронців. Мовляв, є відповідні документи, які сторона захисту надасть в апеляції.
Поліцейські під судом у Харкові / Фото Суспільного
У чому його підозрюють
У поліції Харкова повідомили, що Ширяєва затримали за підозрою одразу в кількох правопорушеннях. Мовиться про 3 статті Кримінального кодексу:
- масові заворушення;
- умисне знищення або пошкодження майна правоохоронця;
- протиправне заволодіння майном підприємства, установи чи організації.
Однак видання newsroom стверджує, що чоловіка підозрюють у замаху на вбивство члена "Нацкорпусу" Артема Мошенського. Це журналістам підтвердили одразу кілька анонімних джерел.
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У суді посилена охорона
До приміщення суду прийшли представники "Національного корпусу". Зокрема, помітили й голову обласного осередку організації Костянтина Немічева.
Вони відмовились пояснити журналістам, яка ціль їх перебування там. Наразі в суді посилені заходи безпеки. Ймовірно, правоохоронці очікували різні варіанти розвитку подій. На фото з місця видно, що там було щонайменше 2 автобуси правоохоронців і кілька автобусів.
Правоохоронці під судом, де було засідання / Фото Суспільного
Коротко про Олега Ширяєва
- Чоловік має звання майора поліції.
- Є одним зі співзасновників підрозділу МВС "Східний Корпус".
- Був командиром роти спеціального призначення від 2014 до 2015 року.
- Звільнився з лав МВС у 2015 році.
- Після цього почав політичну діяльність.
- У 2020 році став куратором проросійського руху "Патріоти за життя".
- Організацію презентував депутат ОПЗЖ Ілля Кива.
Інформація взята з "Вікіпедії".