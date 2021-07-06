У Харкові посадили в СІЗО соратника депутата Киви Олега Ширяєва

6 липня 2021 , 11:05
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Джерело:

Суспільне

Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора щодо арешту лідера організації "Патріоти за життя" Олега Ширяєва. Його взяли під варту на 8 діб без права внесення застави. Адвокат чоловіка назвав таке рішення незаконним.

Про це приблизно о 10:30 годині 6 липня повідомили журналісти із зали суду. Рішення ухвалив суддя Геннадій Зуб.

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Що сказав адвокат Ширяєва

Суддя зазначив, що повний текст ухвали оголосять на засіданні до 8 липня. Чоловіка взяли під варту на 8 днів, оскільки саме стільки має тривати досудове розслідування.

Щодо суті ухвали можу сказати, що вона незаконна, в будь-якому випадку буде оскаржена до апеляційного суду... Слідство повинно було довести, що підозрюваний ухиляється, не з'являвся, однак доказів таких у справі ми не побачили,
— сказав адвокат обвинуваченого Дмитро Попов.

Він також додав, що Ширяєв являвся та відповідав на виклики правоохоронців. Мовляв, є відповідні документи, які сторона захисту надасть в апеляції. 


Поліцейські під судом у Харкові / Фото Суспільного 

У чому його підозрюють

У поліції Харкова повідомили, що Ширяєва затримали за підозрою одразу в кількох правопорушеннях. Мовиться про 3 статті Кримінального кодексу:

  • масові заворушення;
  • умисне знищення або пошкодження майна правоохоронця;
  • протиправне заволодіння майном підприємства, установи чи організації. 

Однак видання newsroom стверджує, що чоловіка підозрюють у замаху на вбивство члена "Нацкорпусу" Артема Мошенського. Це журналістам підтвердили одразу кілька анонімних джерел. 

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У суді посилена охорона 

До приміщення суду прийшли представники "Національного корпусу". Зокрема, помітили й голову обласного осередку організації Костянтина Немічева.

Вони відмовились пояснити журналістам, яка ціль їх перебування там. Наразі в суді посилені заходи безпеки. Ймовірно, правоохоронці очікували різні варіанти розвитку подій. На фото з місця видно, що там було щонайменше 2 автобуси правоохоронців і кілька автобусів. 


Правоохоронці під судом, де було засідання / Фото Суспільного

Коротко про Олега Ширяєва 

  • Чоловік має звання майора поліції.
  • Є одним зі співзасновників підрозділу МВС "Східний Корпус".
  • Був командиром роти спеціального призначення від 2014 до 2015 року.
  • Звільнився з лав МВС у 2015 році.
  • Після цього почав політичну діяльність.
  • У 2020 році став куратором проросійського руху "Патріоти за життя".
  • Організацію презентував депутат ОПЗЖ Ілля Кива.

Інформація взята з "Вікіпедії".

Автор: Олександр Марчак