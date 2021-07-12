За попередніми даними, злочинну схему розробив директор організації, яка постачає товари. Про це повідомили 12 липня.
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Продавали за завищеними цінами
- Протягом 2018 – 2020 років у дошкільні заклади Харкова постачали молоко, сир, масло, але їхню вартість сильно піднімали.
- Директор комунальної організації залучив до злочину посадовців Харківської міськради та приватних підприємств.
- Навчальні заклади часто проводили аукціони щодо постачання продуктів.
- Чоловік сприяв тому, щоб перемагали саме ті підприємства, які потрібно.
- Потім вони укладали між собою договір про посатчання товарів.
Продавали дитячі харчові продукти за завищеними цінами / Фото Харківської облпрокуратури
Викрали понад 5 мільйонів гривень
Прокуратура 30 разів обшукала приміщення Харківської міськради, комунальні організації та підприємства, а також помешкання посадовців. У них вилучили щонайменше 5 мільйонів гривень і документи.
Посадовців обшукали 30 разів / Фото Харківської облпрокуратури
Проти злочинців відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами. Якщо їхню вину доведуть, їм загрожує обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі терміном 3 – 8 років. Також посадовців можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
Справу розслідують слідчі ГУНП Харківщини, працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Слідчі дії тривають досі / Фото Харківської облпрокуратури