За попередніми даними, злочинну схему розробив директор організації, яка постачає товари. Про це повідомили 12 липня.

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Продавали за завищеними цінами

Протягом 2018 – 2020 років у дошкільні заклади Харкова постачали молоко, сир, масло, але їхню вартість сильно піднімали.

Директор комунальної організації залучив до злочину посадовців Харківської міськради та приватних підприємств.

Навчальні заклади часто проводили аукціони щодо постачання продуктів.

Чоловік сприяв тому, щоб перемагали саме ті підприємства, які потрібно.

Потім вони укладали між собою договір про посатчання товарів.



Продавали дитячі харчові продукти за завищеними цінами / Фото Харківської облпрокуратури

Викрали понад 5 мільйонів гривень

Прокуратура 30 разів обшукала приміщення Харківської міськради, комунальні організації та підприємства, а також помешкання посадовців. У них вилучили щонайменше 5 мільйонів гривень і документи.



Посадовців обшукали 30 разів / Фото Харківської облпрокуратури

Проти злочинців відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами. Якщо їхню вину доведуть, їм загрожує обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі терміном 3 – 8 років. Також посадовців можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Справу розслідують слідчі ГУНП Харківщини, працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.



Слідчі дії тривають досі / Фото Харківської облпрокуратури

Зверніть увагу! Нещодавно директора Регістру судноплавства України затримали на хабарі. Вони організували схему отримання неправомірної вигоди за дозвільні документи.