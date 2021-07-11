Врятували лише одного хлопця
Відомо, що двоє хлопців відплили на відстань 50 метрів від берега. На середині озера вони почали тонути.
До теми Тіло зниклого в Кременчуці 8-річного хлопця знайшли на дні озера
Люди з берега побачили, що один із хлопців почав тонути та звернулися до чергових на рятувальному посту. Одного підлітка вдалося врятувати, а інший потонув,
– розповіли рятувальники.
Тіло загиблого 11 липня о 09:50 з озера витягли водолази.
Фахівці ДСНС застерігають:
- плавайте тільки в спеціально відведених місцях;
- не стрибайте у воду, якщо глибина та стан дна невідомі.
- не запливайте за буйки.
В Петренківському озері втопився підліток / Фото ДСНС
Останні подібні трагедії в Україні:
- 5 липня у Львові в озері біля ресторану "Гуцульська Гражда" потонув 69-річний місцевий мешканець. Рятувальники шукали тіло потопельника близько 2 годин.
- 25 червня на Львівщині біля річки Дністер зник рибалка. Чоловіка шукали 3 дні, а виявили мертвим у воді. Поліція проводить розслідування.
- 22 червня на Дніпропетровщині у річці Гайчур втопився 10-річний хлопчик. Його тіло знайшли на глибині 2 метрів за 15 метрів від краю берега.