Врятували лише одного хлопця

Відомо, що двоє хлопців відплили на відстань 50 метрів від берега. На середині озера вони почали тонути.

До теми Тіло зниклого в Кременчуці 8-річного хлопця знайшли на дні озера

Люди з берега побачили, що один із хлопців почав тонути та звернулися до чергових на рятувальному посту. Одного підлітка вдалося врятувати, а інший потонув,

– розповіли рятувальники.

Тіло загиблого 11 липня о 09:50 з озера витягли водолази.

Фахівці ДСНС застерігають:

плавайте тільки в спеціально відведених місцях;

не стрибайте у воду, якщо глибина та стан дна невідомі.

не запливайте за буйки.



В Петренківському озері втопився підліток / Фото ДСНС

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