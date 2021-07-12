Пожертвував собою заради друга: розповіли, як потонув 17-річний у Харкові

У Петренківському озері в Харкові 10 липня потонув 17-річний хлопець. Стало відомо, що це трапилося, коли він рятував свого друга, що пішов під воду.

Нові деталі трагедії правоохоронці розповіли 11 липня. Підлітку, якого рятував загиблий, 14 років.

Це випадок У Харкові потонув 16-річний підліток

Зіслизнув із м'яча

Слідчі встановили, що хлопці плавали у водоймі на надувному м'ячі. Тоді молодший з нього зіслизнув і почав тонути.

Товариш намагався йому допомогти, але сам пішов під воду. Після цього рятувальна бригада змогла витягнути тільки молодшого хлопця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту. Трагедію розслідують як нещасний випадок. Інші обставини ще встановлюють.

Що було відомо раніше

Разом із підлітками там відпочивала мама померлого.

Двоє хлопців відплили на відстань 50 метрів від берега.

До рятувальників звернулися люди, які побачили, що парубки тонуть.

Тіло загиблого з озера витягли водолази вже наступного дня о 09:50.