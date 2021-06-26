Разом під обстрілами: військовий і медсестра повінчалися після 25 років сімейного життя

У Харкові після 25 років сімейного життя повінчалися військовий Владислав і медсестра Людмила Алєксєєви. Чоловік називає дружину своїм оберегом, адже пройшла разом із ним 20 років казарм у кількох областях та 3 важкі роки війни.

Історія кохання почалась 26 років тому

Лейтенант Владислав та медсестра Людмила познайомилися у Харкові. Вже через рік тоді ще курсант Владислав освідчився коханій.

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"В Харкові на дискотеці (познайомилися – 24 канал). Я був на 5 курсі. Весілля відбулось за тиждень до мого випуску", – розповів Владислав.

Тепер Владислав – майор, кавалер ордену "За мужність", нагороджений за оборону Донецького аеропорту. Він викладає у військовому виші.



Подружжя прожило разом 25 років / Скриншот з відео

Людмила завжди поруч

Дружина завжди перебуває поруч із чоловіком – і в радості, і в горі. І на урочистій присязі, і в облозі російських окупантів.

"Вона приїхала до нас в частину – чи ліки привезла, чи інформацію. І тут з аеропорту передають, що очікують штурм нашої частини. Їй заборонили виходити з частини, треба було залишатися. Це якраз було у 2014 році на нашу річницю – 15 числа. Нам в бункері виділили підземну кімнату", – поділився спогадами Владислав Алєксєєв.

Дружина стала розвідницею на Донбасі

Найважчим за чверть століття спільного життя для пари стала війна. Коли Росія загарбала Крим і окупувала Донбас, Владислав саме служив у частині на Донеччині. Родина жила там також. Обставини склалися так, що тендітній Людмилі довелося стати розвідницею.



Людмилі довелося стати розвідницею / Скриншот з відео

Я – як медик – допомагала, приїжджала. Робила уколи, масажі – все, що потрібно. Водночас інформацію приносила,

– пояснила Людмила.

У подружжя є дорослий син

Найбільша радість подружжя – їхній син Ярослав. Він пишається, що кохання батьків живе навіть попри постійні переїзди та війну.



Алєксєєви з сином Ярославом / Скриншот з відео

"Це (шлюб батьків – 24 канал) дуже важливо для мене. Ми були в Одесі, в Донецькій області, в Харкові. Де ми тільки не були з роботою батька. Мама, можна сказати, стіна сім'ї", – зазначив син Ярослав.

Повінчалася родина в храмі святого Іоанна Богослова. Вони запевнили, що їхню вірність і кохання один до одного перевірив час. У 26 спільний рік пара піде вже із церковним благословенням.