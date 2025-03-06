За фактом стрілянини у ТЦК розпочали службову перевірку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК і СП.

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Як прокоментували ситуацію працівники ТЦК

В обласному ТЦК підтвердили, що чоловіка затримали поліцейські за порушення правил дорожнього руху. Водія зупинили, щоб виписати йому штраф. Співробітники ТЦК просили чоловіка надати військово-облікові документи, але він відмовив їм та намагався втекти через двори.

У якийсь момент один із працівників територіального центру комплектування здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Також було серйозно пошкоджено автомобіль порушника.

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Харківський обласний ТЦК проводить розслідування через ймовірні неправомірні дії своїх працівників.

Переконані, що достовірні факти та причетні особи до пошкодження автомобіля будуть оперативно встановлені правоохоронцями і компетентними органами, а всіх винних притягнуть до відповідальності,

– йдеться в повідомленні ТЦК і СП.

За інформацією місцевих ЗМІ, до затримання чоловіка залучили 15 працівників ТЦК, однак офіційних коментарів щодо цього не було. Однак відомо, що військовослужбовці переслідували керманича після того, як він втік.