Стрілянина за участю працівника ТЦК у Харкові: з’явився коментар обласного ТЦК і СП
- У Харкові працівники ТЦК застосували травматичну зброю під час затримання чоловіка, який намагався втекти від перевірки документів.
- Харківський обласний ТЦК проводить службову перевірку щодо ймовірних неправомірних дій своїх працівників під час інциденту.
Інцидент із побиттям чоловіка та використанням вогнепальної зброї працівниками ТЦК у Харкові швидко поширився в мережі. Днями співробітники місцевого військкомату зупинили чоловіка для перевірки документів і, щоб зупинити його спробу втекти, стріляли по автомобілю.
За фактом стрілянини у ТЦК розпочали службову перевірку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Харківський обласний ТЦК і СП.
Дивіться також Чекав на відправлення до навчального центру: в Кременчуцькому РТЦК та СП помер чоловік
Як прокоментували ситуацію працівники ТЦК
В обласному ТЦК підтвердили, що чоловіка затримали поліцейські за порушення правил дорожнього руху. Водія зупинили, щоб виписати йому штраф. Співробітники ТЦК просили чоловіка надати військово-облікові документи, але він відмовив їм та намагався втекти через двори.
У якийсь момент один із працівників територіального центру комплектування здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Також було серйозно пошкоджено автомобіль порушника.
У Харкові машину цивільного ймовірно розбили працівники ТЦК: дивіться відео
Харківський обласний ТЦК проводить розслідування через ймовірні неправомірні дії своїх працівників.
Переконані, що достовірні факти та причетні особи до пошкодження автомобіля будуть оперативно встановлені правоохоронцями і компетентними органами, а всіх винних притягнуть до відповідальності,
– йдеться в повідомленні ТЦК і СП.
За інформацією місцевих ЗМІ, до затримання чоловіка залучили 15 працівників ТЦК, однак офіційних коментарів щодо цього не було. Однак відомо, що військовослужбовці переслідували керманича після того, як він втік.