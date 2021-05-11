В Шевченківському районі Харкова вночі 11 травня загорівся позашляховик. Він був припаркований біля приватного будинку. Вогнеборці ліквідували вогонь, який загрожував будівлі.

Вогонь охопив машину близько 1 години ночі. Площа пожежі склала близько 4 квадратних метри. До теми У Дніпрі згорів приватний будинок: у пожежі загинув чоловік – фото, відео Що відомо про пожежу На приватному подвір’ї будинку на вулиці Севастопольській, 109 загорілося авто Mitsubishi Outlander.

Позашляховик був новенький – 2020 року.

Каркас згорілого авто в Харкові / Фото ДСНС Вогонь гасили понад 50 хвилин, він загрожував житловому будинку.

На щастя, рятувальникам вдалося убезпечити житлове приміщення.

До гасіння пожежі залучили 2 відділення ДСНС.

Причину загоряння встановлюють. Зверніть увагу! У Харкові 10 травня чоловік вирішив накласти на себе руки: він сів в авто та підпалив гараж. Проте, передумав та врятувався. Його госпіталізували з множинними опіками.