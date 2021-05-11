У Харкові в приватному секторі вночі згорів легковик Mitsubishi: фото

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В Шевченківському районі Харкова вночі 11 травня загорівся позашляховик. Він був припаркований біля приватного будинку. Вогнеборці ліквідували вогонь, який загрожував будівлі.

Джерело:

ДСНС

Вогонь охопив машину близько 1 години ночі. Площа пожежі склала близько 4 квадратних метри.

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Що відомо про пожежу

  • На приватному подвір’ї будинку на вулиці Севастопольській, 109 загорілося авто Mitsubishi Outlander.
  • Позашляховик був новенький – 2020 року.


Каркас згорілого авто в Харкові / Фото ДСНС

  • Вогонь гасили понад 50 хвилин, він загрожував житловому будинку.
  • На щастя, рятувальникам вдалося убезпечити житлове приміщення.
  • До гасіння пожежі залучили 2 відділення ДСНС.
  • Причину загоряння встановлюють.
Зверніть увагу! У Харкові 10 травня чоловік вирішив накласти на себе руки: він сів в авто та підпалив гараж. Проте, передумав та врятувався. Його госпіталізували з множинними опіками.