Чоловік з криками "Смерть ЛГБТ" намагався прорватися до колони учасників. Після декількох спроб йому таки вдалося.
Цікаво Перший в історії міста: у Литві на ЛГБТ-марші затримали щонайменше 22 людей
Противник маршу зірвав прапор
Невідомий увірвався в колону активістів та вихопив один із веселкових прапорів. Саме полотнище він сховав у кишеню. На дії чоловіка відреагували правоохоронці. Його затримали, однак пізніше відпустили.
Противник маршу дав коментар ЗМІ, у якому емоційно розповів про своє бажання бачити порядок в Україні.
Ми здорові українські сім'ї. Я сам одружений. Я реально хочу, щоб у цій країні нарешті був порядок,
– заявив чоловік.
Перші сутички на прайді у Харкові: дивіться відео
Загалом марш ЛГБТ-спільноти пройшов спокійно. Акцію охороняла поліція.
ЛГБТ-прайд у Харкові / Фото "Коментарии Харьков" та телеграм-каналу "Бабель"
Це другий із трьох запланованих прайдів
- 28 серпня 2021 року ЛГБТ-прайд пройшов в Одесі. До нього долучились близько 300 людей.
- Без сутичок, на жаль, не обійшлося. Під час акції через сутички зі сторони праворадикальної організації "Традиція і порядок" постраждали 29 правоохоронців.
- Під час прайду поліція затримала 51 правопорушника. Серед них лідер "ТіП" Богдан Ходаковський. Одеський суд відправив його під домашній арешт.
- Наступний прайд пройде у Києві 19 вересня 2021 року.