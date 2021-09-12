Чоловік з криками "Смерть ЛГБТ" намагався прорватися до колони учасників. Після декількох спроб йому таки вдалося.

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Противник маршу зірвав прапор

Невідомий увірвався в колону активістів та вихопив один із веселкових прапорів. Саме полотнище він сховав у кишеню. На дії чоловіка відреагували правоохоронці. Його затримали, однак пізніше відпустили.

Противник маршу дав коментар ЗМІ, у якому емоційно розповів про своє бажання бачити порядок в Україні.

Ми здорові українські сім'ї. Я сам одружений. Я реально хочу, щоб у цій країні нарешті був порядок,

– заявив чоловік.

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Загалом марш ЛГБТ-спільноти пройшов спокійно. Акцію охороняла поліція.

ЛГБТ-прайд у Харкові / Фото "Коментарии Харьков" та телеграм-каналу "Бабель"

Це другий із трьох запланованих прайдів