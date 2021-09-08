Авто, яке купила прокурорка, 2021 року випуску. Про це розповіли 8 вересня у матеріалах, що опублікували на сайті Нацагентства з протидії корупції.

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Ще два авто

Відомо, що в 2020 році Анна Лях заробила 334 тисячі гривень у прокуратурі. Відповідна інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Ще 218 тисяч заробив у департаменті патрульної поліції її чоловік. Готівкою подружжя мало 150 тисяч гривень. Серед авто мали два легковики: Skoda Octavia A5 і Chevrolet Aveo TC58U. Чоловік Анни Лях також має квартиру та гараж у Харкові.

Нещодавно інформація на сайті з деклараціями змінилася. Зараз прокурорка придбала кросовер Toyota RAV4, що коштує 740 тисяч 528 гривень. Це – понад 2 річні зарплати українців.

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