У Харкові прокурорці подарували квартиру вартістю в понад 2 річні зарплати

Співробітниця Новобаварської прокуратури в Харкові Олена Ісікова повідомила про зміни в матеріальному статусі. У декларації Ісікова вказала, що стала власницею квартири вартістю 400 тисяч гривень.

Нові дані опублікували на сайті Національного агентства з протидії корупції. Про зміну матеріального статусу стало відомо 29 вересня.

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Квартиру подарували

Олена Ісікова, яка є прокуроркою в Новобаварському відділі Харкова, повідомила про зміни в матеріальному статусі. У декларації жінка вказала, що стала власницею квартири площею 32,8 метра квадратних.

Вартість апартаментів – 400 тисяч гривень. А це – близько 12 100 гривень за метр квадратний. Квартиру, за даними, подарувала Віра Ісікова. Жінка й прокурорка мають однакове прізвище, тому, ймовірно, це її родичка.

Авто прокурорки, як 4 річні зарплати

Схожий випадок помітили нещодавно за участю прокурорки Салтівського відділу Анни Лях.

Жінка купила авто Toyota RAV4, що коштує 740 тисяч гривень, а це – понад 4 річні зарплати українця.

У 2020 році було відомо, що прокурорка разом із чоловіком вже мали два елітних авто.

Загалом за рік в прокуратурі жінка заробила 334 тисячі гривень.