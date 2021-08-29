У Харкові просто на дорозі загинув кінь: фото та відео з місця події

У Харкові у ніч на 28 серпня водій автомобіля Volkswagen Passat збив вершницю. Внаслідок ДТП загинув кінь. Трагедія трапилась на Клочківському узвозі.

24-річну вершницю оглянули медики. Після цього відпустили.

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ДТП трапилася приблизно о 2:40. Водій Passat, на щастя, не травмувався. Водночас його автомобіль отримав механічні ушкодження. Наразі у поліції з'ясовують, хто з учасників аварії порушив правила.



Кінь загинув на місці / Фото з телеграм-каналу "Труха"

У поліції не зазначили, у якому стані була вершниця. Однак у телеграм-каналі jenya zub повідомили, що жінка була не тверезою. "Зі слів таксистів, вершниці на конях їздили п'яні незадовго до цього", – зазначили у мережі.

У Харкові внаслідок ДТП загинув кінь: відео з каналу "ХС | Харьков"

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