У Харкові просто на дорозі загинув кінь: фото та відео з місця події
Джерело:Нацполіція
У Харкові у ніч на 28 серпня водій автомобіля Volkswagen Passat збив вершницю. Внаслідок ДТП загинув кінь. Трагедія трапилась на Клочківському узвозі.
24-річну вершницю оглянули медики. Після цього відпустили.
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ДТП трапилася приблизно о 2:40. Водій Passat, на щастя, не травмувався. Водночас його автомобіль отримав механічні ушкодження. Наразі у поліції з'ясовують, хто з учасників аварії порушив правила.
Кінь загинув на місці / Фото з телеграм-каналу "Труха"
У поліції не зазначили, у якому стані була вершниця. Однак у телеграм-каналі jenya zub повідомили, що жінка була не тверезою. "Зі слів таксистів, вершниці на конях їздили п'яні незадовго до цього", – зазначили у мережі.
У Харкові внаслідок ДТП загинув кінь: відео з каналу "ХС | Харьков"
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