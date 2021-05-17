У Харкові влаштували показ мод на звалищі, щоб врятувати річку Студенок: фото

У Харкові в районі ХТЗ протікає невеличка річка Студенок. Яр біля неї перетворили на звалище будівельного сміття. Щоб привернути увагу, екоактивісти разом з дизайнеркою Світланою Луценко влаштували там показ мод з перероблених матеріалів.

Організатори повідомили, що таким чином хочуть привернути увагу до критичного стану річки. Крім того, місцеві мешканці відмічають, що кількість сміття збільшується.

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Чому організували акцію

Річка Студенок – це притока річки Уди, що протікає в Індустріальному районі міста і наповнює ставки в парку "Зелений гай".

На жаль, сьогодні річка більше нагадує стихійне звалище. Її екосистема порушена – русло річки пересихає, тварини йдуть, рослини слабшають. Кількість будівельного сміття збільшується. Місцеві жителі б'ють на сполох,

– пояснює активістка Ольга Чуб.

Проте замість річкового яру тут – звалище будівельного сміття.



Показ на березі річки Студенок / Фото Василь Голосний

Що відомо про показ мод

На березі екоактивісти організували перформанс з показом одягу з перероблених матеріалів.



Показ мод в Харкові на березі річки з яром з будівельних матеріалів / Фото Василь Голосний

Дизайнерка Світла Луценко створила спеціальні образи, які символізують байдужість людей і показують невблаганний процес загибелі природи у великому місті.



Моделі в образах на звалищі в Харкові / Фото Василь Голосний

Волонтери організували :