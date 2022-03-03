У Харкові провели ще одну евакуацію дітей: щемливі фото
Джерело:МВС України
У Харкові, який цинічно обстрілюють окупанти, провели ще одну евакуацію дітей. Йдеться про понад 30 дітей.
До залізничного вокзалу у Харкові привезли дітей, які перебували у Харківському професійному ліцеї будівництва та соціальної реабілітації. Усе відбувалося під супроводом поліціянтів.
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Евакуація дітей у Харкові
До евакуації залучили бійців полку поліції особливого призначення задля забезпечення охорони дітей під час переміщення дітей. Варто зауважити, що поліція Харкова буде продовжувати допомагати усім, хто цього потребує.
З телефонами чергової частини Головного управління національної поліції в Харківській області, за якими можна звернутися по допомогу, можна ознайомитися нижче:
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