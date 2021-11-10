Відповідне відео пошири в одному з телеграм-каналів. 9 листопада на нього звернули увагу місцеві правоохоронці. Вони встановили особу жінки.

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За інформацією телеграм-каналу ТРУХА, інцидент стався на вулиці Академіка Павлова у Харкові. Очевидці підозрювали, що жінка п'яна. Адже вона впевнено прямувала через дорогу в забороненому місці, а у відповідь на зауваження водії – почала скандалити. Перечепилася через бордюр та впала разом з дитиною. Судячи з кадрів, дівчинка вдарилася об землю головою та спиною.

У жінки вже були проблеми з виконанням батьківських обов'язків

З'ясувалося, що це – 36-річна місцева мешканка, яка перебуває на обліку служби у справах дітей. Раніше її вже кілька разів притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Проаналізувавши кадри у мережі, правоохоронці зробили висновок, що дитина – у небезпеці. До помешкання жінки направили інспектора сектору ювенальної превенції, директорку служби у справах дітей та медичних працівників.

Зверніть увагу! Коли медики оглянули малечу, то виявили на її тілі тілесні ушкодження. Ймовірно, вона зазнала їх внаслідок падіння, яке зафіксоване на відео.

Зважаючи на все це, правоохоронці ухвалили рішення про вилучення дівчинки. Її передали до дитячого відділення міської лікарні №4 у Харкові.



Правоохоронці навідалися до жінки додому / Фото Нацполіції



1-річну дитину забрали від матері / Фото Нацполіції

Шокуючі випадки у Львові

У ніч проти 4 листопада до львівських патрульних звернулися перехожі. Вони помітили маленького хлопчика, який стоїть біля одного з будинків на вулиці Петлюри. Його мама хильнула зайвого і спала поруч на землі. 4-річна дитина дуже замерзла. Після того, як хлопчика оглянули медики, його влаштували у притулок.

Через декілька днів трапився інший кричущий інцидент. На одному з дитячих майданчиків міста львів'янка побачила маленьку дівчинку без дорослих. Правоохоронці знайшли квартиру, в якій вона проживає. Там перебували 46-річний батько, 38-річна матір та 1-річний братик дівчинки. Батьки зізналися, що вони – наркозалежні.