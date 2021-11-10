Відповідне відео пошири в одному з телеграм-каналів. 9 листопада на нього звернули увагу місцеві правоохоронці. Вони встановили особу жінки.
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За інформацією телеграм-каналу ТРУХА, інцидент стався на вулиці Академіка Павлова у Харкові. Очевидці підозрювали, що жінка п'яна. Адже вона впевнено прямувала через дорогу в забороненому місці, а у відповідь на зауваження водії – почала скандалити. Перечепилася через бордюр та впала разом з дитиною. Судячи з кадрів, дівчинка вдарилася об землю головою та спиною.
У жінки вже були проблеми з виконанням батьківських обов'язків
З'ясувалося, що це – 36-річна місцева мешканка, яка перебуває на обліку служби у справах дітей. Раніше її вже кілька разів притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.
Проаналізувавши кадри у мережі, правоохоронці зробили висновок, що дитина – у небезпеці. До помешкання жінки направили інспектора сектору ювенальної превенції, директорку служби у справах дітей та медичних працівників.
Зважаючи на все це, правоохоронці ухвалили рішення про вилучення дівчинки. Її передали до дитячого відділення міської лікарні №4 у Харкові.
Правоохоронці навідалися до жінки додому / Фото Нацполіції
1-річну дитину забрали від матері / Фото Нацполіції
Шокуючі випадки у Львові
У ніч проти 4 листопада до львівських патрульних звернулися перехожі. Вони помітили маленького хлопчика, який стоїть біля одного з будинків на вулиці Петлюри. Його мама хильнула зайвого і спала поруч на землі. 4-річна дитина дуже замерзла. Після того, як хлопчика оглянули медики, його влаштували у притулок.
Через декілька днів трапився інший кричущий інцидент. На одному з дитячих майданчиків міста львів'янка побачила маленьку дівчинку без дорослих. Правоохоронці знайшли квартиру, в якій вона проживає. Там перебували 46-річний батько, 38-річна матір та 1-річний братик дівчинки. Батьки зізналися, що вони – наркозалежні.