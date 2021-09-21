Відео цього інциденту водій оприлюднив у мережі 20 вересня. Слід зазначити, що він обіцяв дівчатам це зробити на всіх доступних йому сайтах.

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Просили не знімати й закривалися

Вартість поїздки, яку відмовилися оплатити, була 76 гривень. на записі немає моменту, де дівчата говорять про плани стати прокурорками. Проте чоловік це згадував у розмові зі зловмисницями та вони не заперечували, що казали таке.

Загалом відео розмови триває 3 хвилини. Спершу дівчата кричали, щоб їх не знімали, а також прикривали обличчя. Разом із цим вони просили забрати камеру. Чоловік же їм говорив, що лякати його "прокурорством" не потрібно.

Потім одна з пасажирок почала влагоджувати ситуацію й обіцяла заплатити. Але тоді водій вже сказав, що образився, тому просив просто вийти з автомобіля. Однак це було безрезультатно та дівчата продовжували суперечку. Скільки часу вона тривала та чим завершилася – невідомо.

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Інший випадок у таксі

У Кам’янському на Дніпропетровщині 1 серпня чоловік відмовився платити за проїзд у таксі й справді поплатився за це. Водій облив його зеленкою та сфотографував, щоб оприлюднити в мережі.

Ймовірно, речовина потрапила зловмиснику в очі. На жодному з 3 фото він їх повністю не розплющував. Слід зазначити, що самоправство є незаконним і водія могли за таке покарати.