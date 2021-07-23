П'яні підлітки вирішили "відірватись": влаштували гармидер на площі в Харкові – відео

На площі поезії в Харкові компанія підлітків напідпитку вирішила влаштувати справжній гармидер. Спершу вони зсунули лавки, а потім їх розмалювали. Згодом також зламали контейнер для прибирання за собаками.

Про це повідомили в мережі 23 липня. Ймовірно, інцидент трапився ввечері напередодні.

Актуально "Понимаешь, что мне по**й", – дівчата-підлітки підпалили футболку з гербом України

Хотіли більше

У мережі оприлюднили відео, де видно, як хлопці сунуть дві лавки. Потім один із них викрикує "Четверту пі*димо" та всі обертаються до іншої лавочки. Там помітно, що ці люди мають ознаки алкогольного сп'яніння.



Підлітки позують зі зламаним контейнером / Фото телеграму "Харків 1654"

Також оприлюднили фото, де ці ж підлітки позують зі зламаним контейнером для прибирання за собаками. Світлини зробили вже в темну пору доби.

Підлітки сунуть лавку в Харкові: відео телеграму Netipichnyi_Kharkov