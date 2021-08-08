У Харкові п’яний водій маршрутки пропонував патрульним хабар у 20 тисяч гривень: фото

У Харкові патрульні зупинили автобус, у водія якого були ознаки сп'яніння. Чоловік відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові, натомість пропонував правоохоронцям хабар у розмірі 20 тисяч гривень.

Інцидент стався ввечері, 7 серпня, на Московському проспекті в Харкові. Водій вперто намагався домовитися з поліцією.

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Водій наполегливо пропонував хабар

Патрульні, які зупинили автобус, намагалися перевірити вміст алкоголю в крові водія. Той відмовлявся. За те, щоб його відпустили, чоловік запропонував поліцейським 20 тисяч гривень.

Водій маршрутки Isuzu був наполегливим через небажання проходити тест.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Чоловік явно не бажав проходити огляд на стан сп'яніння та неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень,

– йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за пропонування хабаря, однак водій маршрутки не реагував. Поліції довелося викликати слідчо-оперативну групу на місце інциденту.

Що тепер загрожує чоловіку

На водія маршрутки склали адміністративний протокол за відмову від огляду на стан сп'яніння. Тепер йому загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням водійських прав на 1 рік.