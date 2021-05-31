Це трапилося 30 травня на вулиці Велика кільцева. На водія загалом склали 4 протоколи.

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Коли чоловік втік від патрульних, вони почали його наздоганяти. Утікаючи, водій порушував ПДР та здійснював небезпечні маневри.

Це тривало до моменту поки він не наїхав на дорожню огорожу. Виявилось, що чоловік напідпитку не впорався з керуванням на великій швидкості. Тому вишнева Mazda вилетіла на траву біля дороги.

Тоді до нього підійшли та все ж вмовили пройти тест на вміст алкоголю в крові. Він показав, що допустима норма перевищена в 11 разів – 2,22 проміле.Окрім цього водій не мав деяких із необхідних документів.



Тест на вміст алкоголю водія, який влаштував погоню / Фото Патрульної поліції Харкова

Що загрожує за такі порушення

Порушення правил дорожнього руху, яке призвело ДТП – штраф 340 гривень або позбавлення водійського посвідчення на термін від 6 до 12 місяців.

Невиконання вимог поліції про зупинку – 3 400 гривень штрафу або позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців.

Водіння в стані алкогольного сп'яніння – штраф 10 200 гривень або позбавлення прав на рік.

Керування транспортом без відповідних документів – 425 гривень штрафу

Зверніть увагу! На трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська лоб у лоб зіштовхнулись Audi A6 та Renault Kangoo. Внаслідок аварії один з водіїв загинув. Згодом виявилось, що винуватець ДТП був п'яним. Трагедія трапилася 31 травня.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу