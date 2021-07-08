Рецидивіст пограбував церкву в Харкові: вкрав Псалтир і гроші – фото

В одну з церков Харкова посеред ночі вдерся рецидивіст. Він пограбував будівлю та намагався втекти у лісосмугу. Зловмисник зупинився лише, коли почув постріл правоохоронців.

Пограбували церкву на вулиці Садовопарковій незадовго після опівночі 7 липня. При затриманні в кишені підозрюваного були гроші та Книга Псалмів.

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Чому почали стріляти

У церкві спрацювала сигналізація та на місце одразу поїхали працівники поліції охорони. Вони побачили на дверях зламаний замок, тому оточили релігійну споруду.

Раптом із вікна вистрибнув чоловік, який побіг у сторону лісосмуги. Оскільки він не зупинявся на вимогу, правоохоронці зробили попереджувальний постріл вгору.

Тоді зловмисник перестав бігти і його затримали. Ним виявився 30-річний уродженець Харківщини, який вже тричі був засуджений за майнові злочини. Чоловік вийшов із в'язниці минулого року.

Що він викрав

У повідомленні мовиться, що у зловмисника вилучили речові докази. Проте не вказано, які саме.

На фото з місця видно, що зловмисник перекидав речі в шафі церкви. Ймовірно, він шукав там гроші. Однак, ймовірно, прихопив і релігійну книгу. Також біля будівлі церкви лежало кілька іконок.

Рецидивіст пограбував церкву в Харкові / Фото Нацполіції

Як його можуть покарати

Наразі затриманий вже перебуває у слідчому ізоляторі. Йому оголосили підозру за статтею про крадіжку. Вона передбачає 6 років в'язниці.