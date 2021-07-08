Рецидивіст пограбував церкву в Харкові: вкрав Псалтир і гроші – фото
Джерело:поліція Харківщини
В одну з церков Харкова посеред ночі вдерся рецидивіст. Він пограбував будівлю та намагався втекти у лісосмугу. Зловмисник зупинився лише, коли почув постріл правоохоронців.
Пограбували церкву на вулиці Садовопарковій незадовго після опівночі 7 липня. При затриманні в кишені підозрюваного були гроші та Книга Псалмів.
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Чому почали стріляти
У церкві спрацювала сигналізація та на місце одразу поїхали працівники поліції охорони. Вони побачили на дверях зламаний замок, тому оточили релігійну споруду.
Раптом із вікна вистрибнув чоловік, який побіг у сторону лісосмуги. Оскільки він не зупинявся на вимогу, правоохоронці зробили попереджувальний постріл вгору.
Тоді зловмисник перестав бігти і його затримали. Ним виявився 30-річний уродженець Харківщини, який вже тричі був засуджений за майнові злочини. Чоловік вийшов із в'язниці минулого року.
Що він викрав
У повідомленні мовиться, що у зловмисника вилучили речові докази. Проте не вказано, які саме.
На фото з місця видно, що зловмисник перекидав речі в шафі церкви. Ймовірно, він шукав там гроші. Однак, ймовірно, прихопив і релігійну книгу. Також біля будівлі церкви лежало кілька іконок.
Рецидивіст пограбував церкву в Харкові / Фото Нацполіції
Як його можуть покарати
Наразі затриманий вже перебуває у слідчому ізоляторі. Йому оголосили підозру за статтею про крадіжку. Вона передбачає 6 років в'язниці.Зверніть увагу! 22 березня повідомили, що Сваляві у Закарпатській області, зловмисник вкрав з приміщення церкви гроші та маски. Перед тим, як почати грабіж, чоловік перехрестився.