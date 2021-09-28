У Харкові на ринку дуже масштабно привітали продавчиню

Неординарне привітання однієї з працівниць Кінного ринку зняли на відео численні очевидці у Харкові. Сталося це вдень 28 вересня.

За словами авторів запису, який одразу став вірусним у соцмережах, день народження святкує одна з продавчинь. На честь цього її привітали чималим букетом троянд, а також влаштували серйозний перфоманс.

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Для привітання жінки запросили величезного ведмедя-аніматора.

Масштаби оцінили всі

Поява чоловіка у височенному костюмі білого ведмедя наробила чимало галасу на Кінному ринку у Харкові.

Сотні працівників та відвідувачів ринку побачили, як величезний ведмідь йшов між рядами та рухався до потрібної йому точки.

Аніматор пройшов до жінки, яка святкує день народження, та привітав її запальним танцем.

Окрім вітання від ведмедя, іменинниця отримала також величезний букет квітів та купу повітряних кульок.

У коментарях до постів з відео користувачі поцікавились, де можна замовити появу аніматора у такому костюмі, а також приєдналися до привітань продавчині.

Дивіться відео привітань продавчині на кінному ринку в Харкові: