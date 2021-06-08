Відео та фото цього ремонту оприлюднили в мережі 8 червня. На них видно, що ремонтників зовсім не насторожують погодні умови.
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На одному з фото, яке оприлюднили видно вантажівку, з якої йде пар. Користувачі припустили, що це через температуру асфальту, який там навантажений.
Автомобіль зі свіжим асфальтом під зливою в Харкові / Фото "Сьогодні"
На одному з відео автор написав "асфальт, який ми заслужили". там катки їздять по гарячому асфальтовому покритті, яке щойно постелили.
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Також зняли й сам момент ремонту. Там техніка також їздить під рясним дощем і робить дорогу. Поки ремонтники офіційно не прокоментували свою технологію укладання асфальту.
Дорожники кладуть асфальт під дощем у Харкові: відео телеграм-каналу "Perepichka"
Що з погодою в Харкові
- У місті 8 червня почалася сильна злива, подекуди пройшов навіть град.
- У результаті вулиці міста перетворилися на річки.
- Місцеві жителі скаржаться на владу, зокрема тимчасового мера Ігоря Терехова.
- Серйозні підтоплення помітили в районі Південної залізниці, на Холодній горі, вулицях Клочковська та Яроша.
- Град падав у районі Павлового поля та Холодної гори.
- На всіх основних вулицях міста був ускладнений рух.