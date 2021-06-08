Відео та фото цього ремонту оприлюднили в мережі 8 червня. На них видно, що ремонтників зовсім не насторожують погодні умови.

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На одному з фото, яке оприлюднили видно вантажівку, з якої йде пар. Користувачі припустили, що це через температуру асфальту, який там навантажений.



Автомобіль зі свіжим асфальтом під зливою в Харкові / Фото "Сьогодні"

На одному з відео автор написав "асфальт, який ми заслужили". там катки їздять по гарячому асфальтовому покритті, яке щойно постелили.

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Також зняли й сам момент ремонту. Там техніка також їздить під рясним дощем і робить дорогу. Поки ремонтники офіційно не прокоментували свою технологію укладання асфальту.

Дорожники кладуть асфальт під дощем у Харкові: відео телеграм-каналу "Perepichka"

Що з погодою в Харкові

У місті 8 червня почалася сильна злива, подекуди пройшов навіть град.

У результаті вулиці міста перетворилися на річки.

Місцеві жителі скаржаться на владу, зокрема тимчасового мера Ігоря Терехова.

Серйозні підтоплення помітили в районі Південної залізниці, на Холодній горі, вулицях Клочковська та Яроша.

Град падав у районі Павлового поля та Холодної гори.

На всіх основних вулицях міста був ускладнений рух.

Зверніть увагу! Київські комунальники стали героями соцмереж. Під час ремонту дороги вони почали сипати асфальт повз вантажівку, в яку цілились. Однак працівники не панікували, а тільки спостерігали за цим.