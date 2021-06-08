Стелять асфальт під воду: у мережі висміяли ремонт дороги в Харкові – відео

У Харкові ремонтували дорогу в той момент, коли падала злива. Це набуло неабиякого розголосу в мережі. У користувачів така технологія "підводного" ремонту викликає сумніви.

Відео та фото цього ремонту оприлюднили в мережі 8 червня. На них видно, що ремонтників зовсім не насторожують погодні умови.

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На одному з фото, яке оприлюднили видно вантажівку, з якої йде пар. Користувачі припустили, що це через температуру асфальту, який там навантажений.



Автомобіль зі свіжим асфальтом під зливою в Харкові / Фото "Сьогодні"

На одному з відео автор написав "асфальт, який ми заслужили". там катки їздять по гарячому асфальтовому покритті, яке щойно постелили.

Катки впресовують дорогу, яку робили під дощем у Харкові: відео ютубу "Сьогодні"

Також зняли й сам момент ремонту. Там техніка також їздить під рясним дощем і робить дорогу. Поки ремонтники офіційно не прокоментували свою технологію укладання асфальту.

Дорожники кладуть асфальт під дощем у Харкові: відео телеграм-каналу "Perepichka"

Що з погодою в Харкові

У місті 8 червня почалася сильна злива, подекуди пройшов навіть град.

У результаті вулиці міста перетворилися на річки.

Місцеві жителі скаржаться на владу, зокрема тимчасового мера Ігоря Терехова.

Серйозні підтоплення помітили в районі Південної залізниці, на Холодній горі, вулицях Клочковська та Яроша.

Град падав у районі Павлового поля та Холодної гори.

На всіх основних вулицях міста був ускладнений рух.