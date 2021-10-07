У Харкові розпочали опалювальний сезон: у лікарнях та дитсадках вже тепло

До харківських лікарень і дитячих садків почали постачати тепло. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

У межах підготовки до опалювального сезону реконструювали котельні. Про це розповіли у міськраді 7 жовтня.

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У садочках і лікарнях тепло

У Харкові розпочали опалювальний сезон. Рішення про постачання тепла підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Згідно з документом, почали опалювати лікарні, навчальні заклади та інші будівлі соціально-культурної сфери.

До того ж, у Харкові в межах підготовки до опалювального сезону провели реконструкцію і капітальний ремонт котелень. Тоді ж замінили понад 100 кілометрів технічно зношених тепломереж.

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