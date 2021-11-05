Мовиться про заклад, який протягом 24 років працював на площі Павлівській. У компанії пояснили, що саме стало причиною для закриття ресторану.

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У McDonald's зауважили, що термін дії договору оренди приміщення у торговому будинку "Павловський" вже завершувався. Втім, старе приміщення потрібно було осучаснити. Значно легше було відкрити натомість новий заклад, тому й ухвалили відповідне рішення.

Ресторан на Павлівській площі має історичне значення для компанії, адже він був першим закладом у Харкові та одним із перших в Україні,

– підкреслили у пресслужбі.

Втім, відкриття нового ресторану в іншому місці дозволить облаштувати його по-сучаснішому. Це буде ефективніше, ніж модернізувати приміщення на Павлівській, переконані у мережі закладів.

Зверніть увагу! У мережі вже з'явилися повідомлення про оренду приміщення на площі Павлівській. Власники оцінюють його у 13 000 євро на місяць, але допускають торг.

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Джерело: сайт McDonald's