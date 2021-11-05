У McDonald's розповіли, чому закривають найстаріший ресторан у Харкові
Джерело:Newsroom
У Харкові закривається найстаріший у місті та один із найстаріших в Україні ресторан McDonald's. Він працював там ще з 1997 року.
Мовиться про заклад, який протягом 24 років працював на площі Павлівській. У компанії пояснили, що саме стало причиною для закриття ресторану.
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В місті з'явиться новий McDonald's
У McDonald's зауважили, що термін дії договору оренди приміщення у торговому будинку "Павловський" вже завершувався. Втім, старе приміщення потрібно було осучаснити. Значно легше було відкрити натомість новий заклад, тому й ухвалили відповідне рішення.
Ресторан на Павлівській площі має історичне значення для компанії, адже він був першим закладом у Харкові та одним із перших в Україні,
– підкреслили у пресслужбі.
Втім, відкриття нового ресторану в іншому місці дозволить облаштувати його по-сучаснішому. Це буде ефективніше, ніж модернізувати приміщення на Павлівській, переконані у мережі закладів.Зверніть увагу! У мережі вже з'явилися повідомлення про оренду приміщення на площі Павлівській. Власники оцінюють його у 13 000 євро на місяць, але допускають торг.
McDonald's в Україні: що відомо
Джерело: сайт McDonald's
- Перший ресторан McDonald's в Україні відкрили біля станції метро Лук'янівська у Києві (його нещодавно оновили). Це сталося 24 травня 1997 року.
- Тоді Україна стала шостою серед держав колишнього Радянського Союзу та загалом сто другою країною, в яких відкрилися заклади цієї мережі.
- Пізніше у 1997 році перші McDonald's з'явилися й у Харкові та Дніпрі. Станом на 2021 рік, 103 ресторани мережі працюють у 20 містах та 1 селі України.