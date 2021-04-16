У Харкові шукали зниклу 12-річну школярку: залучили волонтерів і поліцію

Дитина зникла 15 квітня в Немишлянському районі Харкова. 12-річна школярка пішла гуляти й не повернулась. Пошуком займались поліцейські, волонтери та жителі міста.

До поліції звернувся її 41-річний батько. Він почав переживати, оскільки доньки вже кілька годин не було вдома.

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Більше про зникнення

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення дитини приблизно о 20:45. Чоловік повідомив, що його 12-річна донька пішла гуляти о 3 годині дня та не повернулась. Телефон із собою вона не брала.

Зниклу знайшли в той самий день на платформі станції метро "Захисників України". Виявилось, що вона пішла провідати свою бабусю. Коли літня жінка лягла відпочити, онука пішла гуляти й заблукала.

Як тривав розшук

На пошук дівчини направили всі наряди поліції.

Також підняли за тривогою особовий склад.

До них долучилися волонтери та мешканці району.

Правоохоронці провели з дитиною виховну бесіду й відвезли додому.