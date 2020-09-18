У шпиталі Харкова рятують трьох поранених військових. Чоловіків доправили вертольотами зі складними вибуховими травмами з Донеччини.

Двоє військових підірвалися на розтяжці неподалік селища Шуми, коли вибухнула граната РГД-5. Про це повідомило видання Kharkiv Today.

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"Один з них з непроникаючим пораненням голови, другий з вогнепальним осколковим переломом лівої ліктьової кістки. Ці двоє військовослужбовців зараз перебувають у відносно задовільному стані. Вони всім забезпечені, проходять дообстеження і доліковування"– розповів провідний хірург Харківського військового госпіталю Сергій Шипілов

Важче з десантником, який підірвався під час інженерних робіт біля Водяного, де здетонував невідомий пристрій. У нього відірвало частину стопи, а також отримав численні осколкові поранення м'яких тканин тулуба.

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"Термін відновлення того пораненого, який отримав травму стопи, буде досить тривалим. Тому що рана велика, там задіяні як м'язи, так і кістки, тому формування кукси буде досить довгим. Наступним етапом буде підготовка до протезування цієї стопи. У решти поранених, які у відділенні, прогноз сприятливий, вони досить швидко підуть на поправку"– повідомив Шипілов.

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