У Харкові рятують військових: в якому стані перебувають поранені
У шпиталі Харкова рятують трьох поранених військових. Чоловіків доправили вертольотами зі складними вибуховими травмами з Донеччини.
Двоє військових підірвалися на розтяжці неподалік селища Шуми, коли вибухнула граната РГД-5. Про це повідомило видання Kharkiv Today.
Важливо На Донбасі бойовики здійснили провокативні постріли біля Водяного
"Один з них з непроникаючим пораненням голови, другий з вогнепальним осколковим переломом лівої ліктьової кістки. Ці двоє військовослужбовців зараз перебувають у відносно задовільному стані. Вони всім забезпечені, проходять дообстеження і доліковування"– розповів провідний хірург Харківського військового госпіталю Сергій Шипілов
Важче з десантником, який підірвався під час інженерних робіт біля Водяного, де здетонував невідомий пристрій. У нього відірвало частину стопи, а також отримав численні осколкові поранення м'яких тканин тулуба.
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"Термін відновлення того пораненого, який отримав травму стопи, буде досить тривалим. Тому що рана велика, там задіяні як м'язи, так і кістки, тому формування кукси буде досить довгим. Наступним етапом буде підготовка до протезування цієї стопи. У решти поранених, які у відділенні, прогноз сприятливий, вони досить швидко підуть на поправку"– повідомив Шипілов.
Головне про припинення вогню на Донбасі
- 27 липня на Донбасі розпочалося повне припинення вогню. Рішення про це ухвалила мінська Тристороння контактна група.
- До 6 вересня особовий склад Об'єднаних сил не зазнавав бойових втрат і поранень.
- Окупанти порушили режим тиші на 42 день перемир'я. Вони влаштували обстріли українських позицій. Через це один український військовий отримав поранення. Під час другого обстрілу від ворожої кулі снайпера загинув ще один захисник України.
- 13 вересня бойовики здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета в бік українських позицій поблизу Пісків. Внаслідок обстрілу жоден український військовий не постраждав.