У Харкові на Салтівці помітили бобра: тварина заблукала в калюжах – відео

В Харкові вночі 19 квітня перехожі побачили бобра в спальному районі Салтівка. Дезорієнтована міськими звуками тварина бігала з боку в бік по великій калюжі на проїжджій частині.

Джерело:

телеграм "ХС | Харьков"

Це сталося на вулиці Академіка Павлова, неподалік розважального комплексу Radmir. Відповідне відео опублікували у місцевих телеграм-каналах після 2 годині ночі.

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Тваринку врятували 

  • Перехожі, які побачили залякану та загублену тваринку, викликали службу порятунку.
  • Ті зловили бобра, вивезли з території клубу.
  • Його випустили на волю в бік Цирку (біля нього протікає річка Харків).

Бобер бігає на Салтівці: відео

До слова! Нещодавно в Дніпрі змія залізла до ванної кімнати приватного житлового будинку. Мешканці на місце викликали рятувальників. Але поки ті їхали, люди від плазуна відбивалися швабрами.