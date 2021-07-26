"Ворота в пекло": у Харкові з-під землі вирвався стовп вогню – шокуюче відео

В одному з районів Харкова трапився інцидент, який шокував місцевих жителів. Прямо із-під землі вирвався вогняний стовп.

Займання трапилося 26 липня на Салтовці – це найбільший житловий масив міста. Відповідне відео очевидці опублікували у мережі.

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Навколо – все у диму

Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці. На відео, знятому на місці події, видно вогонь, який "фонтанує" з-під землі, та клубки жовтуватого диму. На місце пожежі прибули екстрені служби. Поки що офіційної інформації щодо ймовірних причин займання ще не оприлюднювали.

Стовп вогню з-під землі у Харкові: дивіться відео

Як реагують у мережі

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа могла спалахнути через замикання силового кабелю. В коментарях до відео у соцмережах люди пишуть, що це "дуже схоже на проводку". У відповідь їм заперечують, мовляв, у такому випадку дим був би чорним. Натомість припускають, що могла виникнути якась хімічна реакція. Інші коментатори жартують, мовляв, "відкрився портал у Саудівську Аравію", або ж "ворота у пекло".