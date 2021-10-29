На основі фейкових документів затримані передали квартиру в заставу. Про це повідомили в СБУ.
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СБУ викрила злочинців, що хотіли "віджати" квартиру в експрацівника СБУ
Співробітники СБУ викрили та затримали групу квартирних шахраїв у Харкові.
Зловмисники хотіли "віджати" помешкання одного з мешканців міста, який виявився полковником запасу СБУ,
– розповіли у відомстві.
Власник квартири – полковник запасу, ексспівробітник Харківського управління СБУ, ветеран підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Наразі відомо, що злочинна група, яка хотіла забрати квартиру, складалась з 3 осіб: двох громадяни закавказької країни та українки. Вони займалися дрібним шахрайством та вирішили "масштабувати" свою діяльністю, "віджимаючи" квартири у мешканців міста. Слідство встановило, що:
- вони через свої зв'язки у кримінальному середовищі, виготовили підроблені нотаріальні довіреності;
- на основі цих "документів", зареєстрували своє право власності на чужу квартиру в центрі Харкова;
- далі передали нерухомість у заставу, нібито вони є її власниками;
- після оформлення договору застави та отримання грошей, правоохоронці й затримали учасників угруповання.
Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії, щоб встановити причетність групи до інших аналогічних злочинів у регіоні.
У Харкові затримали злочинців, які намагались привласнити чужу квартиру: дивіться відео
Коротко про останні викриття працівниками СБУ
- Працівники СБУ провели спецоперацію зі знешкодження організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на земельних махінаціях. Зловмисники незаконно заволоділи кількома гектарами землі у Києві та намагалися продати одну з ділянок за 1 мільйон доларів.
- 28 жовтня СБУ викрила посадовців з Житомирської митниці, які організували масштабні корупційні схеми на розмитненні вантажівок. За даними слідства, сума збитків становить понад 10 мільйонів гривень.
- Ба більше, СБУ розпочала перевірку можливого "фінансування тероризму" з боку "Укрексімбанку". Мовиться про розслідування схем "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $60 мільйонів".