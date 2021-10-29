У Харкові шахраї намагалися "віджати" квартиру ветерана СБУ

У Харкові шахраї намагались "віджати" квартиру ветерана СБУ. Для цього вони виробили підроблені нотаріальні довіреності.

На основі фейкових документів затримані передали квартиру в заставу. Про це повідомили в СБУ.

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СБУ викрила злочинців, що хотіли "віджати" квартиру в експрацівника СБУ

Співробітники СБУ викрили та затримали групу квартирних шахраїв у Харкові.

Зловмисники хотіли "віджати" помешкання одного з мешканців міста, який виявився полковником запасу СБУ,

– розповіли у відомстві.

Власник квартири – полковник запасу, ексспівробітник Харківського управління СБУ, ветеран підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Наразі відомо, що злочинна група, яка хотіла забрати квартиру, складалась з 3 осіб: двох громадяни закавказької країни та українки. Вони займалися дрібним шахрайством та вирішили "масштабувати" свою діяльністю, "віджимаючи" квартири у мешканців міста. Слідство встановило, що:

вони через свої зв'язки у кримінальному середовищі, виготовили підроблені нотаріальні довіреності;

на основі цих "документів", зареєстрували своє право власності на чужу квартиру в центрі Харкова;

далі передали нерухомість у заставу, нібито вони є її власниками;

після оформлення договору застави та отримання грошей, правоохоронці й затримали учасників угруповання.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою.

Якщо провину доведуть, то учасникам угруповання загрожує

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, щоб встановити причетність групи до інших аналогічних злочинів у регіоні.

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