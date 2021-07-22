У Харкові школяр влаштував стрілянину на дитячому майданчику: є постраждалі

У Харкові 22 липня на дитячому майданчику сталася стрілянина. Спричинив її школяр, який неочікувано відкрив вогонь по дітях.

Як пише місцевий телеграм-канал, внаслідок інциденту постраждали кілька дітей.

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Інцидент стався на дитячому майданчику за адресою вулиця Ахсарова, 5, що у Харкові. Хлопчик почав стріляти по дітях, які гралися неподалік. Наразі невідомо, з якої саме зброї гатив хлопець, швидше за все, це був пневматичний пістолет.

Відзначається, що постраждали кілька дітей – вони отримали синці від пострілів. На щастя, їм не знадобилася госпіталізація чи допомога лікарів. На місце події оперативно прибули правоохоронці та відібрали пістолет та викликали батьків хлопця.

Правоохоронці наразі не прокоментували цю ситуацію.

Вулиця Ахсарова, де сталася стрілянина: карта