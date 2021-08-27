Про подію розповіли зранку 26 серпня місцеві ЗМІ. У поліції кажуть, що в них немає такої інформації.
Зверніть увагу У Львові затримали небезпечного злочинця з Києва при спробі втечі з країни
Лізуть через паркан
Місцева жителька розповіла, що на місці начебто працює багато правоохоронців. Вони з автоматами перелізають через паркан, щоб потрапити до будинку.
За даними ЗМІ, обшук проводить Департамент карного розшуку. Кажуть, що власником будинку, який обшукують, є кримінальний авторитет Володимир Чепіль. Минулого року йому оголосили підозру за експлуатацію людей.
Що відомо про кримінального авторитета Володимира Чепіля
У чоловіка є прізвисько – "Борода". У 2020 році його вже затримували за підозрою у вимаганні та експлуатації людей. Він тоді вийшов під заставу в 168 тисяч гривень. У тому ж році помітили його джип, припаркований біля ХОДА.
Раніше в 2016 році до Чепіля прибули 30 бійців "Альфи" (спецпідрозділу СБУ) з декількох міст. У будинку силовики знайшли 2 грами кокаїну. Через пів року після обшуків у двір будинку невідомі кинули гранату.