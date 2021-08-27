У Харкові силовики штурмували дім кримінального авторитета, – ЗМІ

На розі вулиць Бакуліна і Шатилівській у Харкові начебто розшукують житло відомого зловмисника. ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Чепіля на прізвисько "Борода". За словами очевидця, на місці нібито працюють поліція і спецназ.

Про подію розповіли зранку 26 серпня місцеві ЗМІ. У поліції кажуть, що в них немає такої інформації.

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Лізуть через паркан

Місцева жителька розповіла, що на місці начебто працює багато правоохоронців. Вони з автоматами перелізають через паркан, щоб потрапити до будинку.

За даними ЗМІ, обшук проводить Департамент карного розшуку. Кажуть, що власником будинку, який обшукують, є кримінальний авторитет Володимир Чепіль. Минулого року йому оголосили підозру за експлуатацію людей.