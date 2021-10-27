У Харкові силовики затримали ветерана ООС: прийшов із гранатою "підкорювати" колишню

У Харкові ветеран війни на Донбасі 26 жовтня прийшов до колишньої дівчини та почав погрожувати гранатою. Туди направили загін спецпризначенців, які згодом його затримали.

Зловмисник прийшов до помешкання дівчини на вулиці Електровозна, 4. Перший наряд поліції прибув туди приблизно о 23:50.

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Хотів відновити стосунки

Колишньому військовому приблизно 24 роки (народився в 1997 році). Він був напідпитку та хотів зійтися з колишньою дівчиною. Проте примирення не відбулося та чоловік витягнув бойову гранату, яку приніс із собою.

Правоохоронці одразу оголосили план "Грім". Туди прибув спецзагін, а фахівці почали перемовини з ветераном. Згодом потенційний підривник погодився здатися та його затримали.

Люди внаслідок інциденту не постраждали. Також у поліції зазначили, що евакуація мешканців дому не знадобилася.

Що загрожує за такий злочин

У поліції Харківщини розповіли журналістам 24 каналу, що наразі вже відкрили кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

замах на вбивство – від 7 до 15 років в'язниці;

незаконне поводження з бойовими припасами – від 3 до 7 років в'язниці;

незаконне позбавлення волі – до 3 років в'язниці.

Схожа подія нещодавно

7 жовтня повідомили, що на Одещині затримали п'яного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство одразу 3 односельців. Він згадав старі образи та прийшов розібратися з колишнім партнером співмешканки.

У помешканні, де це сталося були 2 інших чоловіків, тому зловмисника швидко вивели на вулицю. Однак він витягнув гранату й кинув у бік опонентів. На щастя, пристрій не спрацював і ніхто не постраждав.