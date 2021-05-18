Відеозапис цих дій жінка опублікувала у своєму інстаграмі. Однак її акаунт знайти неможливо, ймовірно, вона його видалила. Це відео з'явилося в мережі 17 травня.
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Героїня відео сказала, що два рази купувала нові квитки до Стамбула, однак так і не змогла полетіти. В цьому вона звинувачує українські закони. Однак, яка саме причина заборони поїздки, вона не сказала.
Жінка опублікувала одразу кілька коротких відеороликів. На першому вона просто розповідає, що не змогла з дітьми полетіти й показує паспорти.
Жінка, яка разом з дітьми викидає паспорти / Скриншот 24 каналу
На другому ролику вона вже стоїть із дітьми та говорить те ж. Але тут вона вже викидає паспорти на траву поряд.
Згодом документи все ж підняли, щоб до "акції протесту" приєдналися діти. Спершу дівчинка каже "Україна, дякую, іди-но ти в д*пу", а згодом зі схожими словами приєднується її маленький братик. Після цього вони з посмішками вчергове жбурляють документи в кущі.
Відеозаписи ви можете переглянути за цим посиланням.
Хлопчик викидає паспорт у Харкові / Скриншот 24 каналу