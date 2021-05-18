Відеозапис цих дій жінка опублікувала у своєму інстаграмі. Однак її акаунт знайти неможливо, ймовірно, вона його видалила. Це відео з'явилося в мережі 17 травня.

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Героїня відео сказала, що два рази купувала нові квитки до Стамбула, однак так і не змогла полетіти. В цьому вона звинувачує українські закони. Однак, яка саме причина заборони поїздки, вона не сказала.

Жінка опублікувала одразу кілька коротких відеороликів. На першому вона просто розповідає, що не змогла з дітьми полетіти й показує паспорти.



Жінка, яка разом з дітьми викидає паспорти / Скриншот 24 каналу

На другому ролику вона вже стоїть із дітьми та говорить те ж. Але тут вона вже викидає паспорти на траву поряд.

Згодом документи все ж підняли, щоб до "акції протесту" приєдналися діти. Спершу дівчинка каже "Україна, дякую, іди-но ти в д*пу", а згодом зі схожими словами приєднується її маленький братик. Після цього вони з посмішками вчергове жбурляють документи в кущі.

Відеозаписи ви можете переглянути за цим посиланням.

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Хлопчик викидає паспорт у Харкові / Скриншот 24 каналу

Зверніть увагу! У лютому в тіктоці спалахнув мовний скандал. У своєму відео блогерка з ніком maybe_lizaaaaa заявила "Та всрал*сь мені ваша мова". Так вона описала ставлення до української. Згодом вона опинилася в базі "Миротворця" та вибачилася за свої слова.