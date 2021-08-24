У Харкові спалахнула пожежа на ринку: фото наслідків

У магазині косметики на ринку Харкова вранці 24 серпня спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів.

До співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомлення про займання надійшло 24 серпня, о 10:53. Стало відомо, що пожежа спалахнула на проспекті Героїв Сталінграда 134к.

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На харківському ринку виникла пожежа

На місце займання негайно скерували 2 відділення 2-ї Державного пожежно-рятувального загону на автоцистернах та ще 4 автомобілі додатково.

Рятувальники з'ясували, що займання виникло в одному з торговельних павільйонів, де розташований магазин косметики Prostor. Горіли косметичні товари, побутова хімія та конструктивні елементи магазину. Загалом вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів.

Займання локалізували

О 11:07 надзвичайникам вдалося локалізувати займання, однак наразі все ще триває його ліквідація.

На щастя, постраждалих немає. Крім того, площа пожежі завдяки діям рятувальників не збільшилась і вогонь не перекинувся на сусідні торговельні магазини.

Причина виникнення загоряння та збитки, нанесені вогнем, наразі встановлюють.

Наслідки пожежі на ринку Харкова: Фото "Суспільного", ДСНС