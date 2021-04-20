"Сепаратизм шкодить здоров'ю": у Харкові спалили 2 авто та принесли похоронні вінки – фото
У Київському районі Харкова вночі 20 квітня спалили два автомобіля. Також туди принесли похоронні вінки та зробили написи на стінах. Ймовірно, це сталося через сепаратизм. Правоохоронці почали розслідування.
Джерело:поліція Харківщини
Один із траурних вінків згорів разом із автомобілем. А на цілих були стрічки з написами "Сепаратизм шкодить здоров'ю".
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Інформація від поліції
Звернення щодо першого підпалу прийшло до правоохоронців приблизно о 03:35 годині. Тоді на вулиці Дача горіла Toyota, яка належить 42-річній жінці.
Один зі спалених автомобілів / Фото Нацполіції
Згодом до поліції з цієї адреси надійшло повідомлення про те, що на стіні під'їзду зробили напис фарбою та залишили ще один вінок.
Автомобіль, який згорів у Харкові / Фото Нацполіції
Про другий підпал повідомили за 10 хвилин після першого. На вулиці Борткевича горів автомобіль Subaru. Він належав 31-річній жінці. Поряд із транспортом був такий самий вінок, як у попередньому випадку.
Наразі невідомо, хто це зробив. Правоохоронці почали розслідування.
Що пишуть ЗМІ
Як повідомило Depo, в будинку на вулиці Дача написали "Сепаратизм шкодить здоров'ю". Також там на похоронному вінку був напис "Єгоров Вадим, квартира 75".
Розписана після підпалу авто стіна / Фото Depo
Кілька днів до цього в цю квартиру заїхав новий орендар, про якого нічого не відомо. Правоохоронці про звинувачення в сепаратизмі нічого не говорять.
Траурний вінок, який залишили під написом / Фото Depo
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