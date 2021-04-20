У Київському районі Харкова вночі 20 квітня спалили два автомобіля. Також туди принесли похоронні вінки та зробили написи на стінах. Ймовірно, це сталося через сепаратизм. Правоохоронці почали розслідування.

Один із траурних вінків згорів разом із автомобілем. А на цілих були стрічки з написами "Сепаратизм шкодить здоров'ю".

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Інформація від поліції

Звернення щодо першого підпалу прийшло до правоохоронців приблизно о 03:35 годині. Тоді на вулиці Дача горіла Toyota, яка належить 42-річній жінці.



Один зі спалених автомобілів / Фото Нацполіції

Згодом до поліції з цієї адреси надійшло повідомлення про те, що на стіні під'їзду зробили напис фарбою та залишили ще один вінок.



Автомобіль, який згорів у Харкові / Фото Нацполіції

Про другий підпал повідомили за 10 хвилин після першого. На вулиці Борткевича горів автомобіль Subaru. Він належав 31-річній жінці. Поряд із транспортом був такий самий вінок, як у попередньому випадку.

Наразі невідомо, хто це зробив. Правоохоронці почали розслідування.

Що пишуть ЗМІ

Як повідомило Depo, в будинку на вулиці Дача написали "Сепаратизм шкодить здоров'ю". Також там на похоронному вінку був напис "Єгоров Вадим, квартира 75".



Розписана після підпалу авто стіна / Фото Depo

Кілька днів до цього в цю квартиру заїхав новий орендар, про якого нічого не відомо. Правоохоронці про звинувачення в сепаратизмі нічого не говорять.



Траурний вінок, який залишили під написом / Фото Depo

Зверніть увагу! В Оболонському районі Києва вночі 15 квітня повністю згоріли одразу два автомобілі. Ще одна автівка постраждала частково. Це могло статися внаслідок підпалу.