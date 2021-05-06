У Харкові спеціальна комісія розслідує смерть журналістки: влада заперечує коронавірус

У департаменті охорони здоров'я Харківської міської ради створили комісію: вона має з'ясувати причину смерті журналістки Марусі Васильєвої. Вона померла 2 травня. Попередньо – від післяопераційних ускладнень.

Проте, медики виявили у неї двосторонню пневмонію, а в ніч перед смертю її легені працювали лише на 30%.

Передісторія Перенесла операцію та пневмонію: померла харківська журналістка Маруся Васильєва

Що відомо про розслідувальну комісію

Про створення спеціальної комісії для розслідування смерті Марусі Васильєвої повідомив заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

Він повідомив, що за попередніми даними у померлої не було корона вірусу, оскільки ПЛР-тест був негативний.

Але офіційна відповідь комісії має бути пізніше.

Була поліорганна недостатність. Наскільки я знаю, там були хірургічні ускладнення,

– сказав Черняк.

Про пневмонію у журналістки стало відомо ще 27 квітня. Вона написала про це у фейсбуці.

Про двостороннє "ковідне" запалення легень у Марусі Васильєвої повідомив замглаврача з хірургічної допомоги 2 міської лікарні Юрій Гвоздик у коментарі "Суспільному". Він також зазначив, що пацієнтка поступила без підтвердженої інфекції COVID-19, проте пізніше вона мала усі симптоми.