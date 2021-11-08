Слідство стверджує, що за співробітництво виходець зі Східної Азії пропонував українцю гроші.

До теми У Харкові затримали ймовірного шпигуна з Азії

Хотіли отримати секретні документи

Іноземець збирав відомомсті, що становлять державну таємницю у сфері науково-технічних розробок України. Цю інформацію збирались передати представникам спецслужби іноземної держави.

Також азієць встановлював контакти з представниками вищих навчальних закладів Харківщини для зарахування іноземних студентів.

Затримання ймовірних шпигунів, дивіться відео:

Документи стосувались військової сфери

У СБУ розповіли, що ймовірний шпигун хотів отримати таємні дані, які мають військове призначення. До речі, азієць перебував в Україні тривалий час.

Як відбувалось затримання

Підозрюваних спіймали "на гарячому" у центрі Харкова. У той момент вони на проспекті Науки отримували секретні документи.

У фігурантів вилучили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, флешки та документи. Обох взяли під варту.



Підозрюваних відправили під варту / Фото СБУ



У фігурантів знайшли телефони та документи / Фото СБУ