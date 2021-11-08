У Харкові спіймали шпигуна-азійця, який збирав секретні дані про українські розробки
Джерело:Офіс генпрокурора
У Харкові затримали азійця, якого підозрюють у шпигунтстві. Він нібито схиляв до такої співпраці українця. Останньому вручили підозру щодо держзради.
Слідство стверджує, що за співробітництво виходець зі Східної Азії пропонував українцю гроші.
До теми У Харкові затримали ймовірного шпигуна з Азії
Хотіли отримати секретні документи
Іноземець збирав відомомсті, що становлять державну таємницю у сфері науково-технічних розробок України. Цю інформацію збирались передати представникам спецслужби іноземної держави.
Також азієць встановлював контакти з представниками вищих навчальних закладів Харківщини для зарахування іноземних студентів.
Затримання ймовірних шпигунів, дивіться відео:
Документи стосувались військової сфери
У СБУ розповіли, що ймовірний шпигун хотів отримати таємні дані, які мають військове призначення. До речі, азієць перебував в Україні тривалий час.
Як відбувалось затримання
- Підозрюваних спіймали "на гарячому" у центрі Харкова. У той момент вони на проспекті Науки отримували секретні документи.
- У фігурантів вилучили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, флешки та документи. Обох взяли під варту.
Підозрюваних відправили під варту / Фото СБУ
У фігурантів знайшли телефони та документи / Фото СБУ