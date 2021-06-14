Про це заявив Олександр Ярославський, з ім'ям якого пов'язані найгучніші успіхи харківського футболу – Євро-2012 та найбільш гучні перемоги місцевого ФК "Металіст".

Впевнений, усі ви вже знаєте, що ми почали відновлення футбольної інфраструктури "Металіста". Це приватно-міський проєкт, завдяки якому ми наведемо лад і оновимо все, що було побудовано до Євро-2012. Стадіон, дитяча академія, тренувальний табір – все повернеться. І не просто в тому ж вигляді, як тоді, а в покращеному, тому що технічний прогрес не стояв на місці,

– розповів Ярославський.

Бізнесмен зазначив, що вже розпочато роботи з відновлення ігрових полів дитячо-юнацької футбольної академії "Металіст", в які він інвестує 53 млн гривень. І закликав футбольну громадськість Харкова об'єднати зусилля.

Зараз вже йдуть відновлювальні роботи на 14 ігрових полях академії. Далі крок за кроком та етап за етапом буде реконструйовано все інше. Ми запрошуємо до співпраці всі зацікавлені сторони. Давайте вкладатися, робити і потім використовувати разом на взаємовигідних умовах. Лише Харків, лише перемога!

– повідомив Ярославський.

Як повідомлялося, у четвер, 10 червня, Харківська обласна рада у відповідь на звернення керівника Харкова Ігоря Терехова проголосував за передачу футбольної інфраструктури "Металіста" у відання міської влади. На думку депутатів облради, це дозволило відновити цілісність майнового комплексу, тим більше, що місто не має більше можливостей для підтримки об'єктів цієї інфраструктури в належному стані.