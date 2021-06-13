В ніч на 13 червня у Харкові стався вибух у супермаркеті. Невідомі підірвали банкомат, на місце події одразу приїхала поліція та швидка допомога.

В результаті інциденту, згідно з інформацією пресслужби полыції Харківської області, постраждалих людей немає. Водночас наразі встановлюють суму викрадених грошей.

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"Повідомлення про злочин надійшло до поліції приблизно о 02:50. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, розташованому у супермаркеті по проспекту Слави", – зазначили у пресслужбі поліції.

Що загрожує підривникам

За інформацією правоохоронців, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. Вони помістили його до відсіку для видачі грошей. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України щодо крадіжки та умисного знищення або пошкодження майна.

Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі,

– мовиться у пресслужбі поліції.

Правоохоронці наразі вживають заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння відповідного кримінального правопорушення.

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