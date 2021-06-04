У Харкові стовп розтрощив припарковане авто: чому він впав – відео, фото

У Червоноградському районі впав стовп електромереж. Він вщент розтрощив автомобіль Mazda, який був припаркований поряд. Внаслідок інциденту пошкодилась електромережа міськелектротранспорту. ЗМІ повідомили, що це трапилось через вантажівку, яка зачепила дріт.

Це трапилося на майдані Героїв Небесної сотні 4 червня. На щастя, в транспорті в цей момент нікого не було.

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Власник автомобіля розповів журналістам, що він у момент, коли це трапилося, був на роботі. Ймовірно, його офіс розташований поряд.

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Також чоловік визнав, що припаркувався неправильно та сказав, що готовий сплатити штраф. Однак невідомо чи йому виписали протокол.

Місце, де стовп впав на автомобіль Mazda / Фото Суспільного

Як повідомило видання "Редпост", все трапилося через водія вантажівки, який не опустив кузов. Ймовірно, стовп впав через те, що кузов потягнув дріт.

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