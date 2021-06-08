У Харкові хочуть "увічнювати" Кернеса: які варіанти пропонують

8 червня 2021 , 22:48
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Джерело:

Kharkiv today

У Харкові запустили анкету, де жителів міста запитують, як вони б хотіли "увічнити" пам'ять про померлого мера Геннадія Кернеса. Окрім 6 запропонованих, можна писати й власні ідеї.

Про це опитування повідомили 7 червня. Наразі невідомо, скільки людей його пройшли.

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Анкета вся зроблена російською мовою. Передусім респондентів просять відповісти на 4 запитання:

  • Як в цілому ставитеся до ідеї увічнення імені Геннадія Кернеса у Харкові?
  • Який спосіб увічнення імені Геннадія Кернеса вважаєте найбільш доцільним?
  • Чи чули про ініціативу Ігоря Терехова про присвоєння Геннадію Кернесу звання Почесного громадянина?
  • Як ставитеся до ініціативи Терехова про збереження імені Кернеса в назві партії "Блок Кернеса — Успішний Харків"?


Анкета про "увічнення" Геннадія Кернеса / Скриншот 24 каналу 

Також респондентам пропонують одразу кілька варіантів "увічнення" Кернеса. Зокрема можна обрати такі варіанти:

  • надати меру звання "Почесний громадянин Харкова";
  • встановити меморіальну дошку на будівлі міськради;
  • випустити поштову марку з Кернесом;
  • перейменувати вулицю та парк Горького в парк ім. Кернеса;
  • назвати нову вулицю або нову станцію метро його ім'ям;
  • звести пам'ятник.

Загалом можна обрати не більше 3 відповідей. Також знизу є рядок, у якому можна написати власний варіант. Кожного учасника опитування просять лише вказати власний вік і стать. Ознайомитись із цим опитуванням ви можете за посиланням

Хто створив анкету – невідомо. Однак gromada.group повідомила, що про це опитування розповідав у інтерв'ю виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.

Зверніть увагу! У Харкові планують створити пам'ятник Геннадію Кернесу. Коли його встановлять – невідомо. Однак Терехов розповів, що вже готові його ескізи, які йому подобаються. 
Автор: Олександр Марчак