У Харкові хочуть "увічнювати" Кернеса: які варіанти пропонують

У Харкові запустили анкету, де жителів міста запитують, як вони б хотіли "увічнити" пам'ять про померлого мера Геннадія Кернеса. Окрім 6 запропонованих, можна писати й власні ідеї.

Про це опитування повідомили 7 червня. Наразі невідомо, скільки людей його пройшли.

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Анкета вся зроблена російською мовою. Передусім респондентів просять відповісти на 4 запитання:

Як в цілому ставитеся до ідеї увічнення імені Геннадія Кернеса у Харкові?

Який спосіб увічнення імені Геннадія Кернеса вважаєте найбільш доцільним?

Чи чули про ініціативу Ігоря Терехова про присвоєння Геннадію Кернесу звання Почесного громадянина?

Як ставитеся до ініціативи Терехова про збереження імені Кернеса в назві партії "Блок Кернеса — Успішний Харків"?



Анкета про "увічнення" Геннадія Кернеса / Скриншот 24 каналу

Також респондентам пропонують одразу кілька варіантів "увічнення" Кернеса. Зокрема можна обрати такі варіанти:

надати меру звання "Почесний громадянин Харкова";

встановити меморіальну дошку на будівлі міськради;

випустити поштову марку з Кернесом;

перейменувати вулицю та парк Горького в парк ім. Кернеса;

назвати нову вулицю або нову станцію метро його ім'ям;

звести пам'ятник.

Загалом можна обрати не більше 3 відповідей. Також знизу є рядок, у якому можна написати власний варіант. Кожного учасника опитування просять лише вказати власний вік і стать. Ознайомитись із цим опитуванням ви можете за посиланням.

Хто створив анкету – невідомо. Однак gromada.group повідомила, що про це опитування розповідав у інтерв'ю виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.