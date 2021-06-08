У Харкові хочуть "увічнювати" Кернеса: які варіанти пропонують

У Харкові запустили анкету, де жителів міста запитують, як вони б хотіли "увічнити" пам'ять про померлого мера Геннадія Кернеса. Окрім 6 запропонованих, можна писати й власні ідеї.
Про це опитування повідомили 7 червня. Наразі невідомо, скільки людей його пройшли.
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Анкета вся зроблена російською мовою. Передусім респондентів просять відповісти на 4 запитання:
- Як в цілому ставитеся до ідеї увічнення імені Геннадія Кернеса у Харкові?
- Який спосіб увічнення імені Геннадія Кернеса вважаєте найбільш доцільним?
- Чи чули про ініціативу Ігоря Терехова про присвоєння Геннадію Кернесу звання Почесного громадянина?
- Як ставитеся до ініціативи Терехова про збереження імені Кернеса в назві партії "Блок Кернеса — Успішний Харків"?
Анкета про "увічнення" Геннадія Кернеса / Скриншот 24 каналу
Також респондентам пропонують одразу кілька варіантів "увічнення" Кернеса. Зокрема можна обрати такі варіанти:
- надати меру звання "Почесний громадянин Харкова";
- встановити меморіальну дошку на будівлі міськради;
- випустити поштову марку з Кернесом;
- перейменувати вулицю та парк Горького в парк ім. Кернеса;
- назвати нову вулицю або нову станцію метро його ім'ям;
- звести пам'ятник.
Загалом можна обрати не більше 3 відповідей. Також знизу є рядок, у якому можна написати власний варіант. Кожного учасника опитування просять лише вказати власний вік і стать. Ознайомитись із цим опитуванням ви можете за посиланням.
Хто створив анкету – невідомо. Однак gromada.group повідомила, що про це опитування розповідав у інтерв'ю виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.Зверніть увагу! У Харкові планують створити пам'ятник Геннадію Кернесу. Коли його встановлять – невідомо. Однак Терехов розповів, що вже готові його ескізи, які йому подобаються.