Відео, де Терехов про це розповідає, оприлюднили в його тіктоку. Дата публікації – 28 травня, однак невідомо, коли саме він це говорив.
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- За словами виконувача обов'язків мера, пам'ятник буде віддзеркаленням всього життя покійного мера Харкова.
- Однак, як саме він бачить життя Кернеса, чомусь Терехов не сказав.
- Також він повідомив, що вже є ескізи цього пам'ятника.
- Вони йому сподобались.
- Терехов не сказав ні дати встановлення, ні місця, де це зроблять.
Терехов говорить про пам'ятник Кернесу: відео телеграм-каналу "Харків 1654"