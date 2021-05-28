Відео, де Терехов про це розповідає, оприлюднили в його тіктоку. Дата публікації – 28 травня, однак невідомо, коли саме він це говорив.

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За словами виконувача обов'язків мера, пам'ятник буде віддзеркаленням всього життя покійного мера Харкова.

Однак, як саме він бачить життя Кернеса, чомусь Терехов не сказав.

Також він повідомив, що вже є ескізи цього пам'ятника.

Вони йому сподобались.

Терехов не сказав ні дати встановлення, ні місця, де це зроблять.

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Зверніть увагу! Журналіст видання RegioNews 13 травня намагався запитати Терехова, як планують увіковічувати пам'ять покійного Кернеса. Однак це не вдалося зробити – охорона Ігоря Терехова накинулась на журналіста.