У Харкові створять пам'ятник Кернесу: яким він буде – відео

28 травня 2021 , 16:43
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Джерело:

24 Канал

Виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов розповів, що в Харкові планують спорудити пам'ятник Геннадію Кернесу. Як саме він буде виглядати – поки не кажуть.

Відео, де Терехов про це розповідає, оприлюднили в його тіктоку. Дата публікації – 28 травня, однак невідомо, коли саме він це говорив.

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Більше про пам'ятник Кернеса

  • За словами виконувача обов'язків мера, пам'ятник буде віддзеркаленням всього життя покійного мера Харкова.
  • Однак, як саме він бачить життя Кернеса, чомусь Терехов не сказав.
  • Також він повідомив, що вже є ескізи цього пам'ятника.
  • Вони йому сподобались.
  • Терехов не сказав ні дати встановлення, ні місця, де це зроблять.

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Зверніть увагу! Журналіст видання RegioNews 13 травня намагався запитати Терехова, як планують увіковічувати пам'ять покійного Кернеса. Однак це не вдалося зробити – охорона Ігоря Терехова накинулась на журналіста.
Автор: Олександр Марчак